Чемпионат мира по футболу. Марокканцы победили сборную Шотландии

В Фоксборо марокканцы одолели сборную Шотландии 1:0. По точным ударам счет 2:0.

Победа фаворита получилась непростой, несмотря на значительное преимущество.

Счет был открыт на 2-й минуте. Исмаэль Сайбари (перешел из ПСВ в "Баварию") совершил сольный проход, который завершил ударом в дальнюю "девятку" 0:1.

В начале матча у марокканцев 80% владения мячом.

Несмотря на плотную оборону шотландцев, сборной Маокко удавалось создавать перспективные моменты.

На 50-й минуте Сайбари пробил. Мяч от ноги защитника отскочил в перекладину. Через 2 минуты Хакими навесил. Эль-Ханнус пробил в ближний угол. Ганн мяч парировал.