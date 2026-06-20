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Чемпионат мира по футболу. Марокканцы победили сборную Шотландии

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 20 июня 2026 г., 04:24 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 04:35
Чемпионат мира по футболу. Марокканцы победили сборную Шотландии
AP Photo/Mark Stockwell
Чемпионат мира по футболу. Марокканцы победили сборную Шотландии
AP Photo/Martin Meissner

В Фоксборо марокканцы одолели сборную Шотландии 1:0. По точным ударам счет 2:0.

Победа фаворита получилась непростой, несмотря на значительное преимущество.

Счет был открыт на 2-й минуте. Исмаэль Сайбари (перешел из ПСВ в "Баварию") совершил сольный проход, который завершил ударом в дальнюю "девятку" 0:1.

В начале матча у марокканцев 80% владения мячом.

Несмотря на плотную оборону шотландцев, сборной Маокко удавалось создавать перспективные моменты.

На 50-й минуте Сайбари пробил. Мяч от ноги защитника отскочил в перекладину. Через 2 минуты Хакими навесил. Эль-Ханнус пробил в ближний угол. Ганн мяч парировал.

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