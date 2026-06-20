Чемпионат мира по футболу. Голландцы разгромили шведов

В Хьюстоне встречались фавориты группы F сборные Нидерландов и Швеции. Голландцы победили 5:1.

В предыдущий игровой день два гола были забиты на второй минуте (оба стали победными). Сегодня голландцы вышли вперед на пятой. Гакпо навесил. Брайан Бробби точно пробил 1:0.

Через 2 минуты шведы едва не отыгрались. После удара Дьекереша голкипер перевел мяч на угловой.

На 17-й минуте Думфрис направил мяч во вратарскую. Бробби в падении протолкнул мяч в ворота 2:0.

"Оранжевые" могли выиграть первый тайм с более крупным счетом.

Но водопой дал шведам передышку. А затем и они имели несколько возможностей для взятия ворот.

На 37-й минуте Дьекереш пробил в дальний угол Вербрюгген мяч парировал.

На 44-й не был засчитан гол "желто-синих". Сразу несколько шведов оказались в офсайде.

На третьей минуте, добавленной к первому тайму, Дьекереш опасно исполнил штрафной. Вербрюгген в прыжке отразил мяч.

На 47-й минуте Думфрис направил мяч во вратарскую. Гакпо опередил всех 3:0. На 54-й минуте Коди Гакпо обыграл двух защитников пробил в угол ворот 4:0.

С выходом Эланги на замену на 56-й минуте у шведов стало больше получаться в атаке.

На 59-й минуте после паса Исака Энтони Эланга вышел один на один 4:1. На 84-й минуте Исак пробил издали. Вербрюгген отразил мяч, летевший в "девятку".

На 89-й минуте Крисенсио Саммервилл нанес удар метров с 22-х 5:1.