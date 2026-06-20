Сборная Турции установила антирекорд чемпионатов мира
время публикации: 20 июня 2026 г., 11:06 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 11:06
Сборная Турции, считавшаяся фаворитом группы D, после двух шансов утратила шансы на выход из группы.
Турки проиграли сборным Австралии и Парагвая, владея огромным преимуществом.
По данным статистического сервиса Opta, сборная Турции установила рекорд чемпионатов мира - наибольшее количество ударов по воротам без голов (сатистика ведется с 1966 года).
В двух матчах турки нанесли 62 удара (30 по воротам сборной Австралии, 32 - Парагвая).
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