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Спорт

Сборная Турции установила антирекорд чемпионатов мира

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 20 июня 2026 г., 11:06 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 11:06
Сборная Турции установила антирекорд чемпионатов мира
AP Photo/Jeff Chiu

Сборная Турции, считавшаяся фаворитом группы D, после двух шансов утратила шансы на выход из группы.

Турки проиграли сборным Австралии и Парагвая, владея огромным преимуществом.

По данным статистического сервиса Opta, сборная Турции установила рекорд чемпионатов мира - наибольшее количество ударов по воротам без голов (сатистика ведется с 1966 года).

В двух матчах турки нанесли 62 удара (30 по воротам сборной Австралии, 32 - Парагвая).

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