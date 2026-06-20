Сборная Турции установила антирекорд чемпионатов мира

Сборная Турции, считавшаяся фаворитом группы D, после двух шансов утратила шансы на выход из группы.

Турки проиграли сборным Австралии и Парагвая, владея огромным преимуществом.

По данным статистического сервиса Opta, сборная Турции установила рекорд чемпионатов мира - наибольшее количество ударов по воротам без голов (сатистика ведется с 1966 года).

В двух матчах турки нанесли 62 удара (30 по воротам сборной Австралии, 32 - Парагвая).