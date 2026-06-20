Умер знаменитый итальянский футболист Игорь "Царь" Протти

19 июня на 59-м году жизни умер известный итальянский футболист Игорь Протти, сообщают итальянские СМИ.

Причина смерти - рак.

Наиболее известен тем, что в первой половине 1990-х годов он был основной ударной силой "Бари" и стал лучшим бомбардиром Серии А 1995-96 годов (вместе с Джузеппе Синьори).

"Царь" один из двух футболистов (второй - Дарио Убнер), становившихся лучшими бомбардирами Серии А, Серии В и Серии С1.

На волне успеха Игорь Протти перешел в "Лацио", но суперзвезда "Бари" не сумел закрепиться в составе "римских орлов", и его карьера пошла по наклонной.

Нападающий выступал также за клубы "Римини", "Ливорно", "Мессина", "Альцано", "Напoли", "Реджана".