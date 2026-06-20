x
20 июня 2026
|
последняя новость: 18:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 июня 2026
|
20 июня 2026
|
последняя новость: 18:06
20 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер знаменитый итальянский футболист Игорь "Царь" Протти

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 20 июня 2026 г., 16:40 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 16:49
Умер знаменитый итальянский футболист Игорь "Царь" Протти
AP Photo/Abbie Parr

19 июня на 59-м году жизни умер известный итальянский футболист Игорь Протти, сообщают итальянские СМИ.

Причина смерти - рак.

Наиболее известен тем, что в первой половине 1990-х годов он был основной ударной силой "Бари" и стал лучшим бомбардиром Серии А 1995-96 годов (вместе с Джузеппе Синьори).

"Царь" один из двух футболистов (второй - Дарио Убнер), становившихся лучшими бомбардирами Серии А, Серии В и Серии С1.

На волне успеха Игорь Протти перешел в "Лацио", но суперзвезда "Бари" не сумел закрепиться в составе "римских орлов", и его карьера пошла по наклонной.

Нападающий выступал также за клубы "Римини", "Ливорно", "Мессина", "Альцано", "Напoли", "Реджана".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июня 2026

Аргентинскую телеведущую уволили из-за фейкового сообщения о смерти отца Месси
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июня 2026

В Греции погиб известный украинский футболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июня 2026

Умер чемпион мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2026

Умер 34-летний бывший защитник сборной Габона