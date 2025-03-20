Клуб НБА "Бостон Селтикс" будет продан за 6.1 миллиарда долларов Уильяму Кихольму, руководитель Symphony Technology Group, сообщает New York Post со ссылкой ESPN.

Сделка будет крупнейшей продажей американской спортивной франшизы в истории.

Рекорд был установлен в 2023 году. когда Джон Харрис купил "Вашингтон Коммандерс" (американский футбол) за 6.05 миллиарда долларов.

Нынешние владельцы "Селтикс" - семья Гроусбек объявили о намерении продать клуб около 9 месяцев назад.

Издание отмечает, что сделка "еще не закрыта".