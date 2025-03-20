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Спорт

НБА. "Бостон Селтикс" будет продан за 6.1 миллиарда долларов

Баскетбол
НБА
время публикации: 20 марта 2025 г., 17:54 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 17:54
НБА. "Бостон Селтикс" будет продан за 6.1 миллиарда долларов
AP Photo/Michael Dwyer

Клуб НБА "Бостон Селтикс" будет продан за 6.1 миллиарда долларов Уильяму Кихольму, руководитель Symphony Technology Group, сообщает New York Post со ссылкой ESPN.

Сделка будет крупнейшей продажей американской спортивной франшизы в истории.

Рекорд был установлен в 2023 году. когда Джон Харрис купил "Вашингтон Коммандерс" (американский футбол) за 6.05 миллиарда долларов.

Нынешние владельцы "Селтикс" - семья Гроусбек объявили о намерении продать клуб около 9 месяцев назад.

Издание отмечает, что сделка "еще не закрыта".

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