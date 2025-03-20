НБА. "Трипл-дабл" и победный трехочковый Каннингема. "Тендер" стал победителем дивизиона

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" победил "Денвер" 120:108.

Индиана Пэйсерз -Даллас Мэверикс 135:131

За последние 10 дней "Индиана" выигрывает третью игру, забросив победный трехочковый в последние 20 секунд матча.

Орландо Мэджик - Хьюстон Рокетс 108:116

Майами Хит - Детройт Пистонс 113:116

Кейд Каннингем сделал "трипл-дабл" (25 + 12 подоров + 11 передач). Он забросил победный трехочковый на последней секунде матча.

Миннесота Тимбервулвз - Нью-Орлеан Пеликанз 115:119

Оклахома-Сити Тендер - Филадельфия Сиксерз 133:100

"Тендер" в седьмой раз стал победителем Северо-Западного дивизиона.

Юта Джаз - Вашингтон Уизардс 128:112

19-летний французский центровой "Вашингтона" Александр Сарр (22 + 9 подборов) стал первым игроком "Уизардс" моложе 20 лет, который в трех играх подряд набрал более 20 очков.

Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс 120:108

Лука Дончич набрал 31 очко и установил рекорд клуба. Стал самым молодым разыгрывающим "Лейкерс". набравшим 20 очков в одной четверти.

Остин Ривз набрал 22 очка и установил клубный рекорд. Его среднестатистические показатели за сезон (19.6 + 4.5 подбора + 6 передач) лучшие для незадрафтованного игрока "Лейкерс" начиная с 1953 года.

Финикс Санз - Чикаго Булз 127:121

Девин Букер (Финикс) набрал 41 очко, сделал 4 подбора и 7 передач.

Сакрасенто Кингз - Кливленд Кавальерз 123:119

"Кливленд" потерпел третье поражение подряд.