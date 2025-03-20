НБА. "Трипл-дабл" и победный трехочковый Каннингема. "Тендер" стал победителем дивизиона
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" победил "Денвер" 120:108.
Индиана Пэйсерз -Даллас Мэверикс 135:131
За последние 10 дней "Индиана" выигрывает третью игру, забросив победный трехочковый в последние 20 секунд матча.
Орландо Мэджик - Хьюстон Рокетс 108:116
Майами Хит - Детройт Пистонс 113:116
Кейд Каннингем сделал "трипл-дабл" (25 + 12 подоров + 11 передач). Он забросил победный трехочковый на последней секунде матча.
Миннесота Тимбервулвз - Нью-Орлеан Пеликанз 115:119
Оклахома-Сити Тендер - Филадельфия Сиксерз 133:100
"Тендер" в седьмой раз стал победителем Северо-Западного дивизиона.
Юта Джаз - Вашингтон Уизардс 128:112
19-летний французский центровой "Вашингтона" Александр Сарр (22 + 9 подборов) стал первым игроком "Уизардс" моложе 20 лет, который в трех играх подряд набрал более 20 очков.
Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс 120:108
Лука Дончич набрал 31 очко и установил рекорд клуба. Стал самым молодым разыгрывающим "Лейкерс". набравшим 20 очков в одной четверти.
Остин Ривз набрал 22 очка и установил клубный рекорд. Его среднестатистические показатели за сезон (19.6 + 4.5 подбора + 6 передач) лучшие для незадрафтованного игрока "Лейкерс" начиная с 1953 года.
Финикс Санз - Чикаго Булз 127:121
Девин Букер (Финикс) набрал 41 очко, сделал 4 подбора и 7 передач.
Сакрасенто Кингз - Кливленд Кавальерз 123:119
"Кливленд" потерпел третье поражение подряд.