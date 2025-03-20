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Сандро Мамукелашвили установил рекорд НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 20 марта 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 09:27
Сандро Мамукелашвили установил рекорд НБА
AP Photo/Darren Abate

В матче регулярного чемпионата НБА "Сан-Антонио Сперз" победил "Нью-Йорк Никс" 120:105.

Самым результативным игроком матча стал грузинский форвард "шпор" Сандро Мамукелашвили, установивший личный рекорд результативности и рекорд НБА (34 + 9 подборов + 3 передачи).

34 очка за менее чем 20 минут игрового времени (19 минут 27 секунд) - новый рекорд лиги.

Предыдущий рекорд - 33 очка установил Джейлен Браун.

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