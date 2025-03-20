Сандро Мамукелашвили установил рекорд НБА
время публикации: 20 марта 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 09:27
В матче регулярного чемпионата НБА "Сан-Антонио Сперз" победил "Нью-Йорк Никс" 120:105.
Самым результативным игроком матча стал грузинский форвард "шпор" Сандро Мамукелашвили, установивший личный рекорд результативности и рекорд НБА (34 + 9 подборов + 3 передачи).
34 очка за менее чем 20 минут игрового времени (19 минут 27 секунд) - новый рекорд лиги.
Предыдущий рекорд - 33 очка установил Джейлен Браун.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2025