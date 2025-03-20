От рака умер бывший нападающий "Бенфики" и сборной Черногории

19 марта на 44-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни (рак) умер известный футболист Андрия Делибашич, сообщают сербские СМИ.

Нападающий выступал за клубы "Партизан" (Белград) (двукратный чемпион Сербии и Черногории), "Мальорка". "Бенфика" (чемпион Португалии 2005 года), "Брага", АЕК (Афины), "Бейра-Мар" (Португалия), "Райо Вальекано" (Мадрид), "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян), "Эркулес" (Аликанте), "Ратчабури" (Таиланд) и Сутьеска (Никшич, Черногория).

Андрия Делибашич выступал за юниорскую сборную Югославии, сборные Сербии и Черногории (участник олимпиады в Афинах) и сборную Черногории.

Он серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2004 года.

По окончании карьеры игрока Андрия Делибашич работал в тренерских штабах клубов "Партизан" (Белград) и "Будучность" (Подгорица), был главным тренером клуба "Морнар" (Бар, Черногория).