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От рака умер бывший нападающий "Бенфики" и сборной Черногории

Футбол
время публикации: 20 марта 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 09:51
От рака умер бывший нападающий "Бенфики" и сборной Черногории
AP Photo/Risto Bozovic

19 марта на 44-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни (рак) умер известный футболист Андрия Делибашич, сообщают сербские СМИ.

Нападающий выступал за клубы "Партизан" (Белград) (двукратный чемпион Сербии и Черногории), "Мальорка". "Бенфика" (чемпион Португалии 2005 года), "Брага", АЕК (Афины), "Бейра-Мар" (Португалия), "Райо Вальекано" (Мадрид), "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян), "Эркулес" (Аликанте), "Ратчабури" (Таиланд) и Сутьеска (Никшич, Черногория).

Андрия Делибашич выступал за юниорскую сборную Югославии, сборные Сербии и Черногории (участник олимпиады в Афинах) и сборную Черногории.

Он серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2004 года.

По окончании карьеры игрока Андрия Делибашич работал в тренерских штабах клубов "Партизан" (Белград) и "Будучность" (Подгорица), был главным тренером клуба "Морнар" (Бар, Черногория).

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