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Спорт

Стали известны имена теннисистов, подавших в суд на международные федерации

Суд
Теннис
время публикации: 20 марта 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 09:00
Стали известны имена теннисистов, подавших в суд на международные федерации
AP Photo/Lynne Sladky

18 марта Ассоциация профессиональных теннисистов (РТРА) подала в суд иски против Ассоциации теннисистов-профессионалов, Женской теннисной ассоциации и Международной федерации тенниса.

Среди претензий:

- Сговор с целью уменьшения призовых.

- Неприемлемая система рейтингов.

- Пренебрежение к здоровью и благополучию игроков.

- Финансовая эксплуатация.

- Нарушение прав на неприкосновенность частной жизни.

Британское издание The Guardian опубликовало документ с именами истцов.

Истцами выступили Ник Кирьос (Австралия), Вашек Поспишил (Канада), Теннис Сандгрен, Рейлли Опелка (оба - США), Джон Патрик смит, Анастасия Родионова (оа - Австралия), Ноа Рубин (США), Николь Мелихар (США), Сорана Кырстя (Румыния), Варвара Грачева (Франция), Чжэн Сайсай (Китай) и Алдила Сутджиади (Индонезия).

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация отвергли все обвинения.

Одним из организаторов РТРА был Новак Джокович.

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