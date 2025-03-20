Стали известны имена теннисистов, подавших в суд на международные федерации
18 марта Ассоциация профессиональных теннисистов (РТРА) подала в суд иски против Ассоциации теннисистов-профессионалов, Женской теннисной ассоциации и Международной федерации тенниса.
Среди претензий:
- Сговор с целью уменьшения призовых.
- Неприемлемая система рейтингов.
- Пренебрежение к здоровью и благополучию игроков.
- Финансовая эксплуатация.
- Нарушение прав на неприкосновенность частной жизни.
Британское издание The Guardian опубликовало документ с именами истцов.
Истцами выступили Ник Кирьос (Австралия), Вашек Поспишил (Канада), Теннис Сандгрен, Рейлли Опелка (оба - США), Джон Патрик смит, Анастасия Родионова (оа - Австралия), Ноа Рубин (США), Николь Мелихар (США), Сорана Кырстя (Румыния), Варвара Грачева (Франция), Чжэн Сайсай (Китай) и Алдила Сутджиади (Индонезия).
Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация отвергли все обвинения.
Одним из организаторов РТРА был Новак Джокович.