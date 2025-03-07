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Кубок Дэвиса. Сборная Израиля сыграет против канадцев

Теннис
время публикации: 07 марта 2025 г., 12:35 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 12:35
Кубок Дэвиса. Сборная Израиля сыграет против канадцев
AP Photo/Eduardo Verdugo

Состоялась жеребьевка матчей первой мировой группы Кубка Дэвиса. Матчи пройдут 12-13 и 13-14 сентября.

Сборная Израиля на выезде сыграет с канадцами.

Остальные пары:

Болгария - Финляндия

Сербия - Турция

Польша - Великобритания

Чили - Люксембург

Греция - Бразилия

Словакия - Колумбия

Южная Корея - Казахстан

Швейцария - Индия

Швеция - Тунис

Перу - Португалия

Тайвань - Норвегия

Эквадор - Босния и Герцеговина.

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