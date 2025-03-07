Кубок Дэвиса. Сборная Израиля сыграет против канадцев
время публикации: 07 марта 2025 г., 12:35 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 12:35
Состоялась жеребьевка матчей первой мировой группы Кубка Дэвиса. Матчи пройдут 12-13 и 13-14 сентября.
Сборная Израиля на выезде сыграет с канадцами.
Остальные пары:
Болгария - Финляндия
Сербия - Турция
Польша - Великобритания
Чили - Люксембург
Греция - Бразилия
Словакия - Колумбия
Южная Корея - Казахстан
Швейцария - Индия
Швеция - Тунис
Перу - Португалия
Тайвань - Норвегия
Эквадор - Босния и Герцеговина.
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