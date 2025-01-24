Теннис на колясках. Гай Сасон и Нильс Винк проиграли в финале Открытого чемпионата Австралии
время публикации: 24 января 2025 г., 12:19 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 12:19
Победителями Открытого чемпионата Австралии в парном разряде (теннис на колясках) стали голландец Сэм Шредер и британец Энди Лапторп.
В финале они победили израильтянина Гая Сасона и голландца Нильса Винка
В этом сезоне Гай Сасон в одиночном разряде дошел до полуфинала. В прошлом - был финалистом Открытого чемпионата Австралии.
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