Теннис на колясках. Гай Сасон и Нильс Винк проиграли в финале Открытого чемпионата Австралии

Победителями Открытого чемпионата Австралии в парном разряде (теннис на колясках) стали голландец Сэм Шредер и британец Энди Лапторп.

В финале они победили израильтянина Гая Сасона и голландца Нильса Винка

В этом сезоне Гай Сасон в одиночном разряде дошел до полуфинала. В прошлом - был финалистом Открытого чемпионата Австралии.