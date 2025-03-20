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Известный хоккеист погиб во время катания на лыжах

Хоккей
время публикации: 20 марта 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 08:27
Известный хоккеист погиб во время катания на лыжах
AP Photo/Paul Sancya

16 марта во время катания на лыжах на курорте Шпындлеров Млын у подножия горы Медведин погиб 45-летний чешский хоккеист Томаш Клоучек, сообщают чешские СМИ.

Он врезался в электрический столб.

В НХЛ Томаш Клоучек играл за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Нешвилл Прэдейчез" и "Атланта Трэшерз", в КХЛ - за "Барыс" (Астана).

Также хоккеист выступал в чемпионатах Чехии, Словакии и Франции.

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