Известный хоккеист погиб во время катания на лыжах
время публикации: 20 марта 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 08:27
16 марта во время катания на лыжах на курорте Шпындлеров Млын у подножия горы Медведин погиб 45-летний чешский хоккеист Томаш Клоучек, сообщают чешские СМИ.
Он врезался в электрический столб.
В НХЛ Томаш Клоучек играл за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Нешвилл Прэдейчез" и "Атланта Трэшерз", в КХЛ - за "Барыс" (Астана).
Также хоккеист выступал в чемпионатах Чехии, Словакии и Франции.
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