Лига наций. Сборной Косово засчитано техническое поражение в матче с румынами

Апелляционный комитет УЕФА принял решение по матчу Лиги наций Румыния - Косово, который не был доигран.

Сборной Косово засчитано техническое поражение 0:3.

Федерация футбола Косово оштрафована на 6 тысяч евро за ненадлежащее поведение сборной, сообщает "Спорт-экспресс".

Федерация футбола Румынии оштрафована на 50 тысяч евро за поведение болельщиков во время матча.

Напомним, матч пятого тура группового этапа Лиги наций Румыния - Косово не был доигран. В компенсированное время при счете 0:0 косовские футболисты ушли с поля.

Федерация футбола Косово обвинила румынских болельщиков в расизме (флаги Сербии на трибунах, кричалки в поддержку Сербии). В свою очередь некоторые игроки сборной Косово провоцировали фанатов. демонстрируя жест "албанский орел".