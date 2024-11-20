Жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира по футболу. Сборная Израиля в третьей корзине

Завершился групповой этапа Лиги наций УЕФА. Его результаты повлияли на состав корзин отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Жеребьевка состоится 13 декабря в Цюрихе.

Отборочный турнир (основной этап) пройдет с марта по ноябрь 2025 года. Матчи плэй-офф состоятся в марте 2026 года.

Корзина 1

Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия.

Корзина 2

Украина, Турция, Швеция, Уэльс, Польша, Венгрия, Сербия, Греция, Румыния, Норвегия, Словакия, Чехия.

Корзина 3

Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Израиль, Босния и Герцеговина, Черногория.

Корзина 4

Болгария, Люксембург, Беларусь, Армения, Косово, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Литва, Фарерские острова, Латвия, Литва.

Корзина 5

Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.