Итоги Лиги наций. Участники плэй-офф за право играть в Лиге А

Завершился групповой этап Лиги наций УЕФА. В четвертьфинал вышли сборные Португалии, Хорватии, Франции, Италии, Германии. Нидерландов, Испании и Дании.

Из Лиги А в Лигу В вылетели сборные Польши, Израиля, Боснии и Герцеговины, Швейцарии.

Из Лиги В в Лигу А вышли команды Чехии, Англии, Норвегии и Уэльса.

Определились все участники плэй-офф за право сыграть в Лиге А. Жеребьевка состоится 22 ноября.

Сеянные (команды, занявшие третьи места в группах Лиги А): Шотландия, Бельгия, Сербия, Венгрия.

Не сеяные (команды, занявшие вторые места в группах Лиги В): Греция, Австрия, Турция, Украина.