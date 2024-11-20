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Итоги Лиги наций. Участники плэй-офф за право играть в Лиге А

Футбол
время публикации: 20 ноября 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 12:50
Итоги Лиги наций. Участники плэй-офф за право играть в Лиге А
AP Photo/Eduardo Verdugo

Завершился групповой этап Лиги наций УЕФА. В четвертьфинал вышли сборные Португалии, Хорватии, Франции, Италии, Германии. Нидерландов, Испании и Дании.

Из Лиги А в Лигу В вылетели сборные Польши, Израиля, Боснии и Герцеговины, Швейцарии.

Из Лиги В в Лигу А вышли команды Чехии, Англии, Норвегии и Уэльса.

Определились все участники плэй-офф за право сыграть в Лиге А. Жеребьевка состоится 22 ноября.

Сеянные (команды, занявшие третьи места в группах Лиги А): Шотландия, Бельгия, Сербия, Венгрия.

Не сеяные (команды, занявшие вторые места в группах Лиги В): Греция, Австрия, Турция, Украина.

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