Итоги Лиги наций. Участники плэй-офф за право играть в Лиге А
время публикации: 20 ноября 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 12:50
Завершился групповой этап Лиги наций УЕФА. В четвертьфинал вышли сборные Португалии, Хорватии, Франции, Италии, Германии. Нидерландов, Испании и Дании.
Из Лиги А в Лигу В вылетели сборные Польши, Израиля, Боснии и Герцеговины, Швейцарии.
Из Лиги В в Лигу А вышли команды Чехии, Англии, Норвегии и Уэльса.
Определились все участники плэй-офф за право сыграть в Лиге А. Жеребьевка состоится 22 ноября.
Сеянные (команды, занявшие третьи места в группах Лиги А): Шотландия, Бельгия, Сербия, Венгрия.
Не сеяные (команды, занявшие вторые места в группах Лиги В): Греция, Австрия, Турция, Украина.
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