Отборочный турнир чемпионата Европы. Израильтяне проиграли сборной Дании и вышли в следующий этап

Сборная Израиля вышла в отборочный элит-раунд чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).

Израильтяне заняли второе место в 11-й группе.

Финальная часть чемпионата пройдет в 2025 году в Румынии.

Сборные Дании и Израиля обеспечили выход в следующий этап после двух туров.

В третьем туре датчане победили сборную Израиля 3:2.