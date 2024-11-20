Отборочный турнир чемпионата Европы. Израильтяне проиграли сборной Дании и вышли в следующий этап
время публикации: 20 ноября 2024 г., 08:12 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 08:12
Сборная Израиля вышла в отборочный элит-раунд чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).
Израильтяне заняли второе место в 11-й группе.
Финальная часть чемпионата пройдет в 2025 году в Румынии.
Сборные Дании и Израиля обеспечили выход в следующий этап после двух туров.
В третьем туре датчане победили сборную Израиля 3:2.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 ноября 2024