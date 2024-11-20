Лига наций. Украинцы победили сборную Албании. Результаты матчей

Завершился групповой этап Лиги наций УЕФА. Украинцы победили сборную Албании 2:1 и сыграют в плэй-офф за право выхода в группу А.

Черногорцы сенсационно победили сборную Турции 3:1. Это первая победа сборной Черногории в турнире.

Босния и Герцеговина - Нидерланды 1:1

Венгрия - Германия 1:1

Сборные Германии и Нидерландов вышли в четвертьфинал. Боснийцы вылетели в Лигу В.

Итоговое положение. Лига А, группа 3. Германия 13 очков, Нидерланды 8, Венгрия 5, Босния и Герцеговина 1.

Албания - Украина 1:2

Уже на 10-й минуте гости вели в счете 2:0.

Чехия - Грузия 2:1

Чехи вышли в Лигу А. Албанцы вылетели в Лигу С.

Итоговое положение. Лига В, группа 1. Чехия 11 очков, Украина 8, Грузия, Албания по 7.

Словакия - Эстония 1:0

Швеция - Азербайджан 6:0

Четыре гола забил Виктор Дьокереш, два - Деян Кулусевски.

Шведы вышли в Лигу В.

Итоговое положение. Лига С, группа 1. Швеция 16 очков, Словакия 13, Эстония 4, Азербайджан 1.

Черногория - Турция 3:1

Три мяча забил Никола Крстович (Лечче).

Уэльс - Исландия 4:1

Валлийцы вышли в Лигу А.

Итоговое положение. Лига В, группа 4. Уэльс 12 очков, Турция 11, Исландия 7, Черногория 3.

Мальта - Андорра 0:0