Лига наций. Украинцы победили сборную Албании. Результаты матчей
Завершился групповой этап Лиги наций УЕФА. Украинцы победили сборную Албании 2:1 и сыграют в плэй-офф за право выхода в группу А.
Черногорцы сенсационно победили сборную Турции 3:1. Это первая победа сборной Черногории в турнире.
Босния и Герцеговина - Нидерланды 1:1
Венгрия - Германия 1:1
Сборные Германии и Нидерландов вышли в четвертьфинал. Боснийцы вылетели в Лигу В.
Итоговое положение. Лига А, группа 3. Германия 13 очков, Нидерланды 8, Венгрия 5, Босния и Герцеговина 1.
Албания - Украина 1:2
Уже на 10-й минуте гости вели в счете 2:0.
Чехия - Грузия 2:1
Чехи вышли в Лигу А. Албанцы вылетели в Лигу С.
Итоговое положение. Лига В, группа 1. Чехия 11 очков, Украина 8, Грузия, Албания по 7.
Словакия - Эстония 1:0
Швеция - Азербайджан 6:0
Четыре гола забил Виктор Дьокереш, два - Деян Кулусевски.
Шведы вышли в Лигу В.
Итоговое положение. Лига С, группа 1. Швеция 16 очков, Словакия 13, Эстония 4, Азербайджан 1.
Черногория - Турция 3:1
Три мяча забил Никола Крстович (Лечче).
Уэльс - Исландия 4:1
Валлийцы вышли в Лигу А.
Итоговое положение. Лига В, группа 4. Уэльс 12 очков, Турция 11, Исландия 7, Черногория 3.
Мальта - Андорра 0:0