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Сенсация чемпионата Англии. "Борнмут" победил "Арсенал"

время публикации: 20 октября 2024 г., 08:03 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 08:03
Сенсация чемпионата Англии. "Борнмут" победил "Арсенал"
AP Photo/Kin Cheung

В матче восьмого тура чемпионата Англии "Арссенал" неожиданно проиграл "Борнмуту" 0:2. "Канониры" потерпели первое поражение в сезоне.

Гости нанесли всего 1 точный удар за весь матч.

На 30-й минуте "Арсенал" остался в меньшинстве, что во многом предопределило ход матча. Вильям Салиба удален за "фол последней надежды".

На 36-й минуте лондонцы едва не забили. Защитник неудачно прервал навес. Мерино наносил удар метров с 10, но не попал в ворота.

В ответной атаке Семеньо обыграл защитника, ворвался в штрафную и опасно пробил. Райя перевел мяч на угловой. На 42-й минуте Семеньо прострелил. Райя ошибся, выпустив мяч, но сумел выручить после удара Тавернье с близкого расстояния. На 48-й минуте Семеньо оказался один перед воротам, но метров с 8 пробил выше.

Единственный удар в створ ворот "канониры" нанесли на 69-й минуте. Арендованный у "Челси" Кепа Аррисабалага выручил после опасного удара Мартинелли.

На 70-й минуте после розыгрыша углового Райан Кристи пробил под перекладину 1:0. На 79-й минуте Джастин Клюйверт реализовал пенальти 2:0.

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