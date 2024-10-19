"Дабл-дабл" Томера Гината. Результаты матчей чемпионата Израиля по баскетболу

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Израиля по баскетболу. Тель-авиввский "Апоэль" разгромил команду "Бней Герцлия" 97:79.

Апоэль (Тель-Авив) - Бней Герцлия 97:79

Самый результативный игрок матча защитник Джимми Кларк (Бней Герцлия) (20 + 5 передач).

В составе "Апоэля" по 19 очков набрали Томер Гинат (+ 12 подборов) и Ишмаил Уэйнрайт (1 августа перешел из "Финикс Санз").

Апоэль (Хайфа) - Элицкр Маккаби (Нетания) 94:85 (овертайм)

После трех четвертей выигрывала команда из Нетании 62:54. Основное время матча завершилось вничью 77:77.