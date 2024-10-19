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"Дабл-дабл" Томера Гината. Результаты матчей чемпионата Израиля по баскетболу

время публикации: 19 октября 2024 г., 23:16 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 23:23
"Дабл-дабл" Томера Гината. Результаты матчей чемпионата Израиля по баскетболу
AP Photo/Ben McKeown

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Израиля по баскетболу. Тель-авиввский "Апоэль" разгромил команду "Бней Герцлия" 97:79.

Апоэль (Тель-Авив) - Бней Герцлия 97:79

Самый результативный игрок матча защитник Джимми Кларк (Бней Герцлия) (20 + 5 передач).

В составе "Апоэля" по 19 очков набрали Томер Гинат (+ 12 подборов) и Ишмаил Уэйнрайт (1 августа перешел из "Финикс Санз").

Апоэль (Хайфа) - Элицкр Маккаби (Нетания) 94:85 (овертайм)

После трех четвертей выигрывала команда из Нетании 62:54. Основное время матча завершилось вничью 77:77.

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