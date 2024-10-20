Чемпионат мира по велоспорту. Спринт. Израильтянин Михаил Яковлев в полуфинал не вышел

В Дании продолжается чемпионат мира по велотрековым дисциплинам. Израильтянин Михаил Яковлев занял второе место в квалификации и вышел в 1/8 финала.

В 1/8 финала он победил Жаира Джон ин Фа (Суринам).

В четвертьфинале израильтянин проиграл голландцу Джеффри Хогланду.

Несколько дней назад Михаил Яковлев стал серебряным призером чемпионата мира в кейрине.