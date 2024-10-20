Чемпионат мира по велоспорту. Спринт. Израильтянин Михаил Яковлев в полуфинал не вышел
время публикации: 20 октября 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 13:34
В Дании продолжается чемпионат мира по велотрековым дисциплинам. Израильтянин Михаил Яковлев занял второе место в квалификации и вышел в 1/8 финала.
В 1/8 финала он победил Жаира Джон ин Фа (Суринам).
В четвертьфинале израильтянин проиграл голландцу Джеффри Хогланду.
Несколько дней назад Михаил Яковлев стал серебряным призером чемпионата мира в кейрине.
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