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Чемпионат мира по велоспорту. Спринт. Израильтянин Михаил Яковлев в полуфинал не вышел

время публикации: 20 октября 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 13:34
Чемпионат мира по велоспорту. Спринт. Израильтянин Михаил Яковлев п полуфинал не вышел
AP Photo/Ricardo Mazalan

В Дании продолжается чемпионат мира по велотрековым дисциплинам. Израильтянин Михаил Яковлев занял второе место в квалификации и вышел в 1/8 финала.

В 1/8 финала он победил Жаира Джон ин Фа (Суринам).

В четвертьфинале израильтянин проиграл голландцу Джеффри Хогланду.

Несколько дней назад Михаил Яковлев стал серебряным призером чемпионата мира в кейрине.

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