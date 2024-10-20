Чемпионат Англии. "Ливерпуль" победил "Челси" и вернул лидерство

В матче восьмого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Челси" 2:1 и вернулся на первую строчку.

"Красные" опережают "Манчестер сити" на 1 очко.

Под руководством Арне Слота "Ливерпуль" одержал 10 побед в 11 матчах.

"Челси" подвела точность. 12 ударов по воротам. Только 2 точных. У "Ливерпуля" соотношение 8/5.

Первый опасный момент создал "Челси" на 25-й минуте. Медуэке прострелил. Мяч от защитника отскочил к Палмеру. Удар - мяч попал в игрока "Ливерпуля".

На 29-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти 1:0. На 33-й минуте хозяева забили, но гол не засчитан - офсайд.

На последних секундах первого тайма судья назначил второй пенальти в ворота "Челси". Но после вмешательства видеоассистента 11-метровый был отменен.

На 48-й минуте Николас Джексон вышел один на один и сравнял счет 1:1. В восьми матчах чемпионата Англии в этом сезоне сенегалец забил четыре гола.

Через 3 минуты Салах сделал передачу в штрафную. После ошибки защитников Кертис Джонс протолкнул мяч в сетку 2:1.