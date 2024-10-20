Хет-трик Гарри Кейна. "Бавария" разгромила "Штутгарт"

В матче седьмого тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Штутгарт" 4:0. "Бавария" набрала 17 очков. Столько же у "Лейпцига".

Гарри Кейн нанес в этом матче 10 ударов по воротам и забил три гола. Это его седьмой "хет-трик" в матчах за "Баварию".

"Швабы" нанесли всего лишь один точный удар за весь матч.

Игра шла "в одни ворота", но все голы были забиты в последние 35 минут встречи.

На 57-й минуте Гарри Кейн нанес удар издали. Точно в нижний угол 1:0. Через 3 минуты Гнабри навесил. Мюллер головой сбросил мяч. Кейна окружали три защитника, но он сумел нанести удар 2:0.

На 80-й минуте Паилинья пробил с линии штрафной. Мяч попал в защитника и отскочил к Гарри Кейну, который с линии вратарской не промахнулся 3:0.

На 89-й минуте Кингсли Коман нанес удар в дальний угол 4:0.