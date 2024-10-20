Модрич побил рекорд Пушкаша. "Реал" победил "Сельту". Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи десятого тура чемпионата Испании. "Реал" в гостях обыграл "Сельту" 2:1. "Королевский клуб" не проигрывает в 42 матчах Ла Лиги подряд. Клубный рекорд 21 века.

Атлетик (Бильбао) - Эспаньол (Барселона) 4:1

Два мяча забил Иньяки Уильямс.

Осасуна (Памплона) - Бетис (Севилья) 1:2

Жирона - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1

Сельта (Виго) - Реал (Мадрид) 1:2

Карло Анчелотти стал первым итальянским тренером, который провел 200 матчей в Ла Лиге.

Лука Модрич вышел на 63-й минуте на замену и стал самым возрастным игроком в истории мадридского "Реала" (39 лет 40 дней). Он на 4 дня превзошел рекорд Ференца Пушкаша.

"Сельта" играла хорошо и временами переигрывала грозного соперника. Но отлично сыграл Тибо Куртуа. "Реал" своими возможностями воспользовался, а "Сельта" - нет.

На 20-й минуте Килиан Мбаппе метров с 23 пробил в "девятку" 0:1.

Хозяева забили через 2 минуты. Гол Борхи Иглесиаса не засчитан - офсайд.

На 51-й минуте Оскар Мингеса прострелил. 20-летний Виллиот Сведберг оказался один перед вратарем и сравнял счет 1:1.

Через три минуты был отменен гол Винисиуса Жуниора - офсайд.

На 66-й минуте Винисиус Жуниор вышел один на один 1:2.