Достижение Гвардиола. Победный гол на последних секундах. "Манчестер Сити" лидирует

В матче восьмого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях одержал волевую победу над "Вулверхэмптоном" 2:1 и вышел на первое место.

"Волки" проиграли пятую игру подряд. Они уверенно занимают последнее место, набрав всего 1 очко.

"Горожане" не проигрывают 31 игру подряд в Премьер-лиге.

На 7-й минуте хозяева вышли вперед. Семеду прострелил. Провалились центральные защитники. Йоргену Странн Ларсену никто не мешал отправить мяч в сетку 1:0.

В дальнейшем у "Манчестер Сити" огромное преимущество (78% владения мячом, 22:3 по ударам, 7:2 по точным ударам). При этом "горожане" вырвали победу буквально на последних секундах матча.

На 9-й минуте гости едва не отыгрались. Бернарду Силва нанес удар в нижний угол метров с 10. Са перевел мяч на угловой.

На 19-й минуте Нельсон Семеду вышел один на один, но не сумел переиграть вратаря "горожан".

На 33-й минуте Йошко Гвардиол из-за пределов штрафной пробил в "девятку" 1:1. Хорват стал лучшим бомбардиром среди защитников Премьер-лиги в этом сезоне - 6голов.

На последних секундах первого тайма гости едва не вышли вперед. Савиньо закрутил мяч в дальний угол. Са в красивом прыжке перевел мяч на угловой.

На 54-й минуте опасно пробил Диаш. Са парировал мяч, летевший в нижний угол. На 5-й минуте компенсированного времени после подачи углового Стоунз ударом головой забил победный гол 1:2.