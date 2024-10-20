Чемпионат Франции. ПСЖ победил и догнал "Монако"

Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Франции. ПСЖ победил "Страсбур" 4:2 и настиг лидирующий "Монако".

Брест - Ренн 1:1

"Ренн" не побеждает в четвертом матче подряд.

Сент-Этьен - Ланс 0:2

"Ланс" не проигрывает в 11 матчах чемпионата Франции подряд.

В пяти из последних 8 матчей "Сент-Этьен" не смог забить.

ПСЖ - Страсбур 4:2

Парижане могли открыть счет на 12-й минуте. Мяч после удара Сенни Маюлу попал в штангу. 18-летний Маюлу открыл счет на 18-й минуте. Барколя сделал передачу в штрафную. Маюлу пробил в ближний угол 1:0.

На 42-й минуте Маюлу вышел один на один, но пробил выше. На 47-й минуте Дуэ нанес сильный удар. Марко Асенсио коленом отправил мяч ы сетку 2:0.

На 50-й минуте Маюлу нанес удар с линии вратарской. Мяч попал в голову вратарю.

На 58-й минуте Баква прострелил. Секу Мара обыграл защитника и сократил отставание в счете 2:1.

На 63-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но после консультаций с видеоассистентом свое решение отменил.

На 66-й минуте Бредли Барколя обыграл защитника и нанес идеальный удар в дальний нижний угол 3:1.

Через 2 минуты гол парижан был отменен из-за офсайда. На 90-й минуте Невеш обыграл вратаря и прострелил. Ли Кан Ин отправил мяч в пустые ворота 4:1.

Через 2 минуты после подачи углового гол забил 18-летний Папе Дионг.