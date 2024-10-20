MLS. Месси забил три гола и установил клубный рекорд. "Интер" победил, проигрывая 0:2
время публикации: 20 октября 2024 г., 08:39 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 08:39
В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" одержал волевую победу над "Нью-Ингленд Революшен" 6:2.
На 40-й минуте "Нью-Ингленд" вел в счете 2:0.
На 43-й минуте счет был ничейный 2:2. Оба гола забил Луис Суарес.
На 58-й минуте победный гол забил Бенджамин Кремаски.
Затем три гола за 11 минут забил Лионель Месси.Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба - 33 гола в 36 играх.
Леонардо Кампана забил 32 гола в матчах за "Интер".
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