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MLS. Месси забил три гола и установил клубный рекорд. "Интер" победил, проигрывая 0:2

время публикации: 20 октября 2024 г., 08:39 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 08:39
MLS. Месси забил три гола и установил клубный рекорд. "Интер" победил, проигрывая 0:2
AP Photo/Lynne Sladky

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" одержал волевую победу над "Нью-Ингленд Революшен" 6:2.

На 40-й минуте "Нью-Ингленд" вел в счете 2:0.

На 43-й минуте счет был ничейный 2:2. Оба гола забил Луис Суарес.

На 58-й минуте победный гол забил Бенджамин Кремаски.

Затем три гола за 11 минут забил Лионель Месси.Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба - 33 гола в 36 играх.

Леонардо Кампана забил 32 гола в матчах за "Интер".

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