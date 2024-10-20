x
20 октября 2024
|
последняя новость: 10:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2024
|
20 октября 2024
|
последняя новость: 10:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

PFL Super Fights: Battle of the Giants. Нганну нокаутировал Феррейру

время публикации: 20 октября 2024 г., 10:40 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 10:49
PFL Super Fights: Battle of the Giants. Нганну нокаутировал Феррейру
AP Photo/Gregory Payan, File

В Эр-Рияде состоялся турнир ММА PFL Super Fights: Battle of the Giants. В бою за звание чемпиона в супертяжелом весе камерунец Френсис Нганну нокатировал в конце первого раунда бразильца Ренана Феррейру.

Нганну, вернувшийся в ММА бывший чемпион UFC, повалил соперника и нанес серию нокаутирующих ударов.

В поединке за пояс чемпионки в легчайшем вече легендарная бразильянка Крис Сайборг по очкам победила Ларису Пашеку (Бразилия).

В поединке за звание чемпиона Bellator в среднем весе американец Джонни Эблен по очкам победил британца Фабиана Эдвардса.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 октября 2024

Умер 38-летний бывший боец UFC и Bellator
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 октября 2024

UFC. Перейра победил Раунтри. Победа Долидзе. Сомнительное поражение Жозе Алду
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 сентября 2024

Двалишвили и Шевченко стали чемпионами UFC
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 сентября 2024

Дзюдо. "Гран-при Загреба". Израильтянка Майя Коган завоевала серебряную медаль