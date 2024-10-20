PFL Super Fights: Battle of the Giants. Нганну нокаутировал Феррейру

В Эр-Рияде состоялся турнир ММА PFL Super Fights: Battle of the Giants. В бою за звание чемпиона в супертяжелом весе камерунец Френсис Нганну нокатировал в конце первого раунда бразильца Ренана Феррейру.

Нганну, вернувшийся в ММА бывший чемпион UFC, повалил соперника и нанес серию нокаутирующих ударов.

В поединке за пояс чемпионки в легчайшем вече легендарная бразильянка Крис Сайборг по очкам победила Ларису Пашеку (Бразилия).

В поединке за звание чемпиона Bellator в среднем весе американец Джонни Эблен по очкам победил британца Фабиана Эдвардса.