PFL Super Fights: Battle of the Giants. Нганну нокаутировал Феррейру
время публикации: 20 октября 2024 г., 10:40 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 10:49
В Эр-Рияде состоялся турнир ММА PFL Super Fights: Battle of the Giants. В бою за звание чемпиона в супертяжелом весе камерунец Френсис Нганну нокатировал в конце первого раунда бразильца Ренана Феррейру.
Нганну, вернувшийся в ММА бывший чемпион UFC, повалил соперника и нанес серию нокаутирующих ударов.
В поединке за пояс чемпионки в легчайшем вече легендарная бразильянка Крис Сайборг по очкам победила Ларису Пашеку (Бразилия).
В поединке за звание чемпиона Bellator в среднем весе американец Джонни Эблен по очкам победил британца Фабиана Эдвардса.
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