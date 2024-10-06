UFC. Перейра победил Раунтри. Победа Долидзе. Сомнительное поражение Жозе Алду

В Солт-Лейк-Сити, Юта, состоялся турнир ММА UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr. В главном поединке чемпион в полутяжелом весе Бразилец Алекс Перейра защитил титул.

Он победил техническим нокаутом в четвертом раунде американца Халила Раунтри-младшего.

Это третья защита титула Перейрой.

В поединке за звание чемпионки в легчайшем весе встретились американки. Джулианна Пенья раздельным решением судей победила Ракель Пеннингтон. Двое судей отдали предпочтение Пенье 48:47, один с таким же счетом - Пеннингтон.

Американец Марио Батиста раздельным решением судей победил легендарного бразильца Жозе Алду, проводившего второй бой после возобновления карьеры.Публика свистела после объявления результата боя.

Грузин Роман Долидзе победил американца Кевина Холланда. Команда Холланда отказалась от продолжения боя после первого раунда.

Двукратная олимпийская чемпионка (дзюдо) Кайла Харрисон по очкам победила бразильянку Кетлен Виейра.