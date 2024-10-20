x
20 октября 2024
|
последняя новость: 09:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2024
|
20 октября 2024
|
последняя новость: 09:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Skate America. Два золота завоевали японские фигуристы. Израильская пара на 10-м месте

время публикации: 20 октября 2024 г., 09:28 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 09:28
Израильская пара на 10-м месте
AP Photo/Tony Gutierrez

Победительницей первого этапа Гран-при по фигурному катанию - Skate America - стала японка Вакаба Хигути (196.93 балла), занимавшая после короткой программы 4-е место.

Серебряную медаль завоевала Ринка Ватанабэ (195.22), занявшая третьи места в короткой и произвольной программах.

Третье место заняла американка Изабо Левито (194.83), лидировавшая после короткой программы.

В соревнованиях спортивных пар победили японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (214.23).

Второе и третье места заняли американцы: Элли Кам и Денни О`Ши (201.73), Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (191.51).

В соревнованиях танцевальных пар после первого танца лидируют британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (83.56).

Израильская пара Елизавета Ткаченко - Алексей Кильяков занимает десятое место (65.13).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 октября 2024

Юниорский Гран-при. Победила американка. Израильская фигуристка на 13-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 октября 2024

Израильская фигуристка стала победительницей турнира в Шотландии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 октября 2024

Этап юниорского Гран-при. Израильский фигурист на четвертом месте после короткой программы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2024

Этап юниорского Гран-при. Результаты израильских фигуристов