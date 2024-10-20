Skate America. Два золота завоевали японские фигуристы. Израильская пара на 10-м месте

Победительницей первого этапа Гран-при по фигурному катанию - Skate America - стала японка Вакаба Хигути (196.93 балла), занимавшая после короткой программы 4-е место.

Серебряную медаль завоевала Ринка Ватанабэ (195.22), занявшая третьи места в короткой и произвольной программах.

Третье место заняла американка Изабо Левито (194.83), лидировавшая после короткой программы.

В соревнованиях спортивных пар победили японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (214.23).

Второе и третье места заняли американцы: Элли Кам и Денни О`Ши (201.73), Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (191.51).

В соревнованиях танцевальных пар после первого танца лидируют британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (83.56).

Израильская пара Елизавета Ткаченко - Алексей Кильяков занимает десятое место (65.13).