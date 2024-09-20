Лига чемпионов. Рекорды "Байера" и Флориана Вирца

В матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов "Байер" (Леверкузен) в Роттердаме разгромил "Фейенорд" 4:0.

Это крупнейшая выездная победа "аптекарей" в матче Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов), сообщает сайт Федерации футбольной истории и статистики.

Флориан Вирц стал первым немецким футболистом, забившим не менее двух мячей в дебютном матче Лиги чемпионов.

Первый его гол был забит на пятой минуте (4 минуты и 37 секунд) - это самый быстрый выездной гол "Байера" в матче Лигичемпионов.