x
20 сентября 2024
|
последняя новость: 17:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 сентября 2024
|
20 сентября 2024
|
последняя новость: 17:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига чемпионов. Рекорды "Байера" и Флориана Вирца

время публикации: 20 сентября 2024 г., 16:55 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 17:02
Лига чемпионов. Рекорды "Байера" и Флориана Вирца
AP Photo/Peter Dejong

В матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов "Байер" (Леверкузен) в Роттердаме разгромил "Фейенорд" 4:0.

Это крупнейшая выездная победа "аптекарей" в матче Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов), сообщает сайт Федерации футбольной истории и статистики.

Флориан Вирц стал первым немецким футболистом, забившим не менее двух мячей в дебютном матче Лиги чемпионов.

Первый его гол был забит на пятой минуте (4 минуты и 37 секунд) - это самый быстрый выездной гол "Байера" в матче Лигичемпионов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 сентября 2024

Бывший нападающий "Арсенала" задержан за контрабанду наркотиков
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 сентября 2024

Мишель Платини предложил уменьшить количество игроков в футболе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 сентября 2024

Лига чемпионов. Иленикена побил рекорд Мбаппе. "Барселона" проиграла
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 сентября 2024

Лига чемпионов. "Барселона" проиграла "Монако"