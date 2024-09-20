Лига чемпионов. "Брест" установил национальный рекорд века

В матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов "Брест" победил "Штурм" (Грац) 2:1 и установил национальный рекорд 21 века.

"Брест" стал первой французской командой, победившей в дебютном матче Лиги чемпионов в 21 веке.

"Лилль" (в 2001 году) и "Монпелье" (2012) дебютные матчи проиграли. "Ренн" (2020) сыграл в первом матче вничью.

На 23-й минуте после ввода мяча из-за боковой защитник неудачно выбил мяч из штрафной. Уго Маньетти ударом метров с 22 забил первый гол "Бреста" в еврокубках 1:0.

На последних секундах первого тайма австрийцы отыгрались. Бывший защитник "Вест Хэма" Эдмилсон Фернандес (арендован у "Майнца") неудачно прервал навес, грудью сбросив мяч в свои ворота 1:1.

На 56-й минуте арендованный у "Брайтон энд Хоув" Абдалла Сима отправил мяч в сетку с линии вратарской 2:1.

На 88-й минуте австрийцы остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Димитри Лавали.