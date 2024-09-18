Шахматная олимпиада. Израильтяне проиграли сборной Узбекистана, израильтянки - Австралии
время публикации: 18 сентября 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 06:59
В Будапеште продолжается шахматная олимпиада. В шестом туре израильтяне проиграли сборной Узбекистана 1.5:2.5.
Максим Родштейн и Идо Горштейн проиграли.
Тамир Набати победил. Илья Смирин сыграл вничью.
В седьмом туре израильтяне сыграют со сборной Исландии.
Лидирует сборная Индии, победившая во всех матчах. Сборная Израиля на 34-м месте.
Израильтянки проиграли сборной Австралии 1.5:2.5.
Марсель Эфроимски, Маша Клинова и Нога Ориан сыграли вничью. Ронит Левитан проиграла.
В седьмом туре израильтянки вграют со сборной ОАЭ.
Лидирует сборная Индии, победившая во всех матчах. Израильтянки на 50-м месте.
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