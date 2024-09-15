Шахматная олимпиада. Результаты сборных Израиля
время публикации: 15 сентября 2024 г., 07:48 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 07:53
В Будапе6ште продолжается шахматная олимпиада. В четвертом туре израильтяне разгромили сборную Албании 4:0.
В пятом туре сборная Израиля сыграет с командой Колусбии.
По четыре победы одержали сборные Индии, Испании, Китая, Украины. Вьетнама, Азербайджана, Польши и Венгрии.
Сборная Израиля (2 победы, 2 ничьи) занимает 18-е место.
В женском турнире по 4 победы одержали сборные Китая, Индии, США, Армении, Казахстана, Узбекистана и Монголии.
Сборная Израиля на 46-м месте.
В четвертом туре израильтянки сыграли вничью с командой Монако 2:2.
Марсель Эфроимски и Ронит Левитан проиграли.
Маша Клинова и Дана Кохави победили.
В пятом туре израильтянки сыграют со сборной Шотландии.
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