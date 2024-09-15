Шахматная олимпиада. Результаты сборных Израиля

В Будапе6ште продолжается шахматная олимпиада. В четвертом туре израильтяне разгромили сборную Албании 4:0.

В пятом туре сборная Израиля сыграет с командой Колусбии.

По четыре победы одержали сборные Индии, Испании, Китая, Украины. Вьетнама, Азербайджана, Польши и Венгрии.

Сборная Израиля (2 победы, 2 ничьи) занимает 18-е место.

В женском турнире по 4 победы одержали сборные Китая, Индии, США, Армении, Казахстана, Узбекистана и Монголии.

Сборная Израиля на 46-м месте.

В четвертом туре израильтянки сыграли вничью с командой Монако 2:2.

Марсель Эфроимски и Ронит Левитан проиграли.

Маша Клинова и Дана Кохави победили.

В пятом туре израильтянки сыграют со сборной Шотландии.