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NEWSru.co.il :: Спорт21 апреля 2022 г., 06:35

Битва за участие в Лиге чемпионов. "Арсенал" победил "Челси"

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Битва за участие в Лиге чемпионов. "Арсенал" победил "Челси"

В перенесенном матче двадцать пятого тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях обыграл "Челси" 4:2.

"Канониры" прервали серию из трех поражений, "пенсионеры" - из трех побед. Обе команды ведут борьбу за место в Лиге чемпионов.

В первом тайме гости были чуть получше, но на перерыв команды ушли при счете 2:2. После перерыва "канониры" умело использовали ошибки соперника в обороне.

На 13-й минуте Кристенсен чуть не с центра поля попытался сделать передачу назад. Эдди Нкетиа мяч перехватил, вышел один на один 0:1.


На 17-й минуте Тимо Вернер из-за пределов штрафной пробил в ближний угол 1:1.

На 27-й минуте "канониры" провели быструю контратаку. Эмиль Смит-Роу из полукруга перед штрафной пробил точно в нижний угол 1:2.

На 32-й минуте Маунт навесил. Аспиликуэта пробил слету 2:2.

На 57-й минуте Нкетиа в борьбе с защитником протолкнул мяч в сетку 2:3. Три защитника не смогли решить, кому вынести мяч из штрафной. На второй минуте компенсированного времени Сака реализовал пенальти 2:4.

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