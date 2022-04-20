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NEWSru.co.il :: Спорт20 апреля 2022 г., 22:47

Беэр-шевский "Апоэль" победил тель-авивский "Маккаби" и вышел в финал Кубка Израиля

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Беэр-шевский "Апоэль" победил тель-авивский "Маккаби" и вышел в финал Кубка Израиля

В финале Кубка Израиля по футболу встретятся хайфский "Маккаби" и беэр-шевский "Апоэль". Южане в полуфинале победили тель-авивский "Маккаби" 3:1.

"Маккаби" вышел вперед на 7-й минуте. Счет открыл Джордже Йованович, в феврале перешедший из клуба "Чукарички" 1:0.

В дальнейшем ход матча контролировали южане.

Голы в ворота хозяев забили Лукас Барейро, Юджин Анса и Ротем Хатуэль.


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