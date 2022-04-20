Беэр-шевский "Апоэль" победил тель-авивский "Маккаби" и вышел в финал Кубка Израиля

В финале Кубка Израиля по футболу встретятся хайфский "Маккаби" и беэр-шевский "Апоэль". Южане в полуфинале победили тель-авивский "Маккаби" 3:1.

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