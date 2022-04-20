Беэр-шевский "Апоэль" победил тель-авивский "Маккаби" и вышел в финал Кубка Израиля
В финале Кубка Израиля по футболу встретятся хайфский "Маккаби" и беэр-шевский "Апоэль". Южане в полуфинале победили тель-авивский "Маккаби" 3:1.
"Маккаби" вышел вперед на 7-й минуте. Счет открыл Джордже Йованович, в феврале перешедший из клуба "Чукарички" 1:0.
В дальнейшем ход матча контролировали южане.
Голы в ворота хозяев забили Лукас Барейро, Юджин Анса и Ротем Хатуэль.
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