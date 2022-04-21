Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" вернул лидерство
В чемпионате Англии сыграны перенесенные матчи. "Манчестер Сити" вернулся на первое место, разгромив "Брайтон энд Хоув" 3:0.
Эвертон (Ливерпуль) - Лестер 1:1
Хозяева отыгрались на второй минуте компенсированного времени.
Ньюкасл -Кристал Пэлас 1:0
Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув 3:0
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