"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии
"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии, победив в ответном матче "Фиорентину" 2:0. Матч во Флоренции завершился победой туринцев 1:0.
В финале "Ювентус" сыграет с "Интером".
На 32-й минуте грубо ошибся вратарь "фиалок", не дотянувшийся до мяча на выходе. Бернардески отправил мяч в пустые ворота 1:0. На четвертой минуте компенсированного времени Куадрадо раскачал несколько защитников и сделал передачу в штрафную. Данилу пробил точно 2:0.
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