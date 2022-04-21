"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии, победив в ответном матче "Фиорентину" 2:0. Матч во Флоренции завершился победой туринцев 1:0.

В финале "Ювентус" сыграет с "Интером".

На 32-й минуте грубо ошибся вратарь "фиалок", не дотянувшийся до мяча на выходе. Бернардески отправил мяч в пустые ворота 1:0. На четвертой минуте компенсированного времени Куадрадо раскачал несколько защитников и сделал передачу в штрафную. Данилу пробил точно 2:0.