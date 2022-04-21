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NEWSru.co.il :: Спорт21 апреля 2022 г., 09:46

Хосеп Гвардиола установил рекорд чемпионата Англии

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Хосеп Гвардиола установил рекорд чемпионата Англии

"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон энд Хоув" 3:0. Эта победа стала 250-й победой Хосепа Гвардиолы в матчах чемпионата Англии.

250 побед испанский специалист одержал в 344 матчах. Это рекорд Англии, сообщаетOpta.

Жозе Моуриньо одержал 250 побед в 396 матчах, Кенни Далглиш - в 429, Арсен Венгер - 433.


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