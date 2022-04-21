Хосеп Гвардиола установил рекорд чемпионата Англии
"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон энд Хоув" 3:0. Эта победа стала 250-й победой Хосепа Гвардиолы в матчах чемпионата Англии.
250 побед испанский специалист одержал в 344 матчах. Это рекорд Англии, сообщаетOpta.
Жозе Моуриньо одержал 250 побед в 396 матчах, Кенни Далглиш - в 429, Арсен Венгер - 433.
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