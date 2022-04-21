Чемпионат Италии. Неожиданная победа "Салернитианы"

В перенесенном матче девятнадцатого тура чемпионата Италии "Салернитиана" в гостях победила "Удинезе" 1:0.

Победил тот, кому было больше нужно. "Салернитиана" ведет борьбу за выживание. Все команды, находящиеся в зоне вылета ("Венеция". "Салернитиана" и "Дженоа") набрали по 22 очка и на 6 очков отстают от "Кальяри".

"Маленькие зебры" уже спаслись от вылета, и не могут дотянуться до зоны еврокубков. Так что, по большому счету, доигрывают чемпионат.

Победный гол был забит на третьей минуте компенсированного времени. Гости провели быструю контратаку. Арендованный у "Торино" Симоне Верди вышел один на один 0:1.