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NEWSru.co.il :: Спорт21 апреля 2022 г., 08:23

Чемпионат Италии. Неожиданная победа "Салернитианы"

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Чемпионат Италии. Неожиданная победа "Салернитианы"

В перенесенном матче девятнадцатого тура чемпионата Италии "Салернитиана" в гостях победила "Удинезе" 1:0.

Победил тот, кому было больше нужно. "Салернитиана" ведет борьбу за выживание. Все команды, находящиеся в зоне вылета ("Венеция". "Салернитиана" и "Дженоа") набрали по 22 очка и на 6 очков отстают от "Кальяри".

"Маленькие зебры" уже спаслись от вылета, и не могут дотянуться до зоны еврокубков. Так что, по большому счету, доигрывают чемпионат.


Победный гол был забит на третьей минуте компенсированного времени. Гости провели быструю контратаку. Арендованный у "Торино" Симоне Верди вышел один на один 0:1.

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