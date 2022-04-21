"Атлетико" теряет очки. "Реал" увеличивает отрыв. Бензема дважды не реализовал пенальти

Сыграны матчи тридцать третьего тура чемпионата Испании. Отрыв "Реала" составляет 17 очков. "Атлетико", идущий вторым, уже не может настичь лидера. Но математические шансы сохраняют "Барселона" и "Севилья".

Атлетико (Мадрид) - Гранада 0:0

Ничья с аутсайдером ("Гранада", проводившая первый матч под руководством Айтора Каранки, находится в зоне вылета) лишила "матрасников" шансов на чемпионство.

Сельта (Виго) - Хетафе 0:2

Оба мяча забил Борха Майораль.

Осасуна (Памплона) - Реал (Мадрид) 1:3

На 12-й минуте следует навес в штрафную. Бензема прострелил. Алаба пробил. Серхио Эррера мяч парировал. Алаба коленом добил мяч в сетку 0:1.

Не прошло и минуты, а хозяева отыгрались. Авила прострелил. Будимир из пределов вратарской отправил мяч в сетку 1:1. На 31-й минуте Будимир забил, но гол не был засчитан из-за офсайда.

На 45-й минуте Камавинга забросил мяч в штрафную. Себальос выскочил один на один. Эррера мяч парировал. Асенсио добил мяч в сетку 1:2.

На 52-й минуте Карим Бензема не реализовал пенальти. Эррера мяч парировал. Через семь минут ситуация повторилась. Француз не реализовал пенальти. Голкипер отразил мяч.

На шестой минуте компенсированного времени Винисиус Жуниор совершил сольный проход и сделал передачу. Лукас Васкес пробил точно 1:3.