Иерусалим:
8 - 20°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
16 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт21 апреля 2022 г., 09:05

"Атлетико" теряет очки. "Реал" увеличивает отрыв. Бензема дважды не реализовал пенальти

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Осасуна (Памплона) - Реал (Мадрид) 1:3

Сыграны матчи тридцать третьего тура чемпионата Испании. Отрыв "Реала" составляет 17 очков. "Атлетико", идущий вторым, уже не может настичь лидера. Но математические шансы сохраняют "Барселона" и "Севилья".

Атлетико (Мадрид) - Гранада 0:0

Ничья с аутсайдером ("Гранада", проводившая первый матч под руководством Айтора Каранки, находится в зоне вылета) лишила "матрасников" шансов на чемпионство.

Сельта (Виго) - Хетафе 0:2


Оба мяча забил Борха Майораль.

Осасуна (Памплона) - Реал (Мадрид) 1:3

На 12-й минуте следует навес в штрафную. Бензема прострелил. Алаба пробил. Серхио Эррера мяч парировал. Алаба коленом добил мяч в сетку 0:1.

Не прошло и минуты, а хозяева отыгрались. Авила прострелил. Будимир из пределов вратарской отправил мяч в сетку 1:1. На 31-й минуте Будимир забил, но гол не был засчитан из-за офсайда.

На 45-й минуте Камавинга забросил мяч в штрафную. Себальос выскочил один на один. Эррера мяч парировал. Асенсио добил мяч в сетку 1:2.

На 52-й минуте Карим Бензема не реализовал пенальти. Эррера мяч парировал. Через семь минут ситуация повторилась. Француз не реализовал пенальти. Голкипер отразил мяч.

На шестой минуте компенсированного времени Винисиус Жуниор совершил сольный проход и сделал передачу. Лукас Васкес пробил точно 1:3.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 апреля 2022
"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 апреля 2022
Чемпионат Италии. Неожиданная победа "Салернитианы"
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 апреля 2022
Гол на последних минутах матча вывел "Лейпциг" в финал Кубка Германии
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 апреля 2022
ПСЖ победил. Волевая победа "Марселя"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:46 Хосеп Гвардиола установил рекорд чемпионата Англии
09:21 "Филадельфия" близка ко второму раунду. Результаты матчей
09:05 "Атлетико" теряет очки. "Реал" увеличивает отрыв. Бензема дважды не реализовал пенальти
08:38 "Ювентус" вышел в финал Кубка Италии
08:23 Чемпионат Италии. Неожиданная победа "Салернитианы"
07:27 Гол на последних минутах матча вывел "Лейпциг" в финал Кубка Германии
06:59 ПСЖ победил. Волевая победа "Марселя"
06:35 Битва за участие в Лиге чемпионов. "Арсенал" победил "Челси"
06:01 Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" вернул лидерство
00:07 Евролига. "Маккаби" проиграл "Реалу"
Загрузка...