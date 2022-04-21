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NEWSru.co.il :: Спорт21 апреля 2022 г., 06:59

ПСЖ победил. Волевая победа "Марселя"

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ПСЖ победил. Волевая победа "Марселя"

Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Франции. "Монако" победил "Ниццу" 1:0. ПСЖ в гостях разгромил "Анже" 3:0.

Бордо - Сент-Этьен 2:2

Хозяева вели в счете 2:0.

Лорьян - Метц 1:0

Победный гол был забит на пятой минуте компенсированного времени.


Монако - Ницца 1:0

Реймс - Лилль 2:1

Труа - Клермон 0:1

Анже - ПСЖ 0:3

Голы забили Килиан Мбаппе, Серхио Рамос и Маркиньюс.

Брест - Лион 2:1

Ланс -Монпелье 2:0

Марсель - Нант 3:2

"Канарейки" вели в счете 1:0 и 2:1.

Димитри Пайет дважды реализовал пенальти.

Страсбур - Ренн 2:1

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