ПСЖ победил. Волевая победа "Марселя"
Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Франции. "Монако" победил "Ниццу" 1:0. ПСЖ в гостях разгромил "Анже" 3:0.
Бордо - Сент-Этьен 2:2
Хозяева вели в счете 2:0.
Лорьян - Метц 1:0
Победный гол был забит на пятой минуте компенсированного времени.
Монако - Ницца 1:0
Реймс - Лилль 2:1
Труа - Клермон 0:1
Анже - ПСЖ 0:3
Голы забили Килиан Мбаппе, Серхио Рамос и Маркиньюс.
Брест - Лион 2:1
Ланс -Монпелье 2:0
Марсель - Нант 3:2
"Канарейки" вели в счете 1:0 и 2:1.
Димитри Пайет дважды реализовал пенальти.
Страсбур - Ренн 2:1
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