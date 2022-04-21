Гол на последних минутах матча вывел "Лейпциг" в финал Кубка Германии

На 61-й минуте Андре Силва реализовал пенальти. Победный гол был забит на второй минуте компенсированного времени. Хенрихс навесил. Эмиль Форсберг пробил головой 2:1.

© NEWSru.co.il

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.

При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна.