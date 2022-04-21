Гол на последних минутах матча вывел "Лейпциг" в финал Кубка Германии
"Лейпциг" вышел в финал Кубка Германии, одержав волевую победу над берлинским "Унионом" 2:1.
21 мая в финале Кубка Германии встретятся "Лейпциг" и "Фрайбург".
Берлинцы открыли счет на 25-й минуте. Триммель прострелил. Шеральдо Беккер сходу отправил мяч в нижний угол 0:1.
На 61-й минуте Андре Силва реализовал пенальти. Победный гол был забит на второй минуте компенсированного времени. Хенрихс навесил. Эмиль Форсберг пробил головой 2:1.
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