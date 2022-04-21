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NEWSru.co.il :: Спорт21 апреля 2022 г., 07:27

Гол на последних минутах матча вывел "Лейпциг" в финал Кубка Германии

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"Лейпциг" вышел в финал Кубка Германии, одержав волевую победу над берлинским "Унионом" 2:1

"Лейпциг" вышел в финал Кубка Германии, одержав волевую победу над берлинским "Унионом" 2:1.

21 мая в финале Кубка Германии встретятся "Лейпциг" и "Фрайбург".

Берлинцы открыли счет на 25-й минуте. Триммель прострелил. Шеральдо Беккер сходу отправил мяч в нижний угол 0:1.

На 61-й минуте Андре Силва реализовал пенальти. Победный гол был забит на второй минуте компенсированного времени. Хенрихс навесил. Эмиль Форсберг пробил головой 2:1.


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