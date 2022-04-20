Начался плэй-офф Евролиги. "Барселона" победила "Баварию"
Стартовали четвертьфинальные серии Евролиги. "Барелона" победила "Баварию" 77:67. "Анадолу Эфес" в гостях обыграл "Милан" 64:48.
Первый матч серии "Реал" - "Маккаби" состоится сегодня.
Милан (Италия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 48:64
По 16 очков набрали лидеры гостей Шейн Ларкин и Василие Мичич.
Барселона (Испания) - Бавария (Мюнхен Германия) 77:67
Нападающий "Баварии" Владимир Лючич набрал 20 очков.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
Чемпионат Израиля по баскетболу. "Маккаби" разгромил команду"Бней Герцлия"
Чемпионат Израиля по баскетболу. "Маккаби" разгромил команду"Бней Герцлия"