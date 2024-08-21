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Плавание. Израильтянин-чемпион пропустит паралимпиаду в Париже из-за состояния здоровья отца

время публикации: 21 августа 2024 г., 13:49 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 13:49
Плавание. Израильтянин-чемпион пропустит паралимпиаду в Париже из-за состояния здоровья отца
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Израильский пловец-паралимпиец Ияд Шалаби принял решение пропустить паралимпиаду в Париже из-за состояния здоровья отца, Юсефа Шалаби, сообщает "Исраэль а-Йом".

В начале июля Юсефу Шалаби стало плохо во время тренировочных сборов сборной Израиля в Болгарии. Он впал в кому.

При помощи посольства Израиля в Болгарии, Паралимпийского комитета Израиля пострадавшего доставили в Израиль.

Ияд Шалаби - двукратный чемпион паралимпиады в Токио.

Отец сопровождал его во время всех соревнований.

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