Плавание. Израильтянин-чемпион пропустит паралимпиаду в Париже из-за состояния здоровья отца

Израильский пловец-паралимпиец Ияд Шалаби принял решение пропустить паралимпиаду в Париже из-за состояния здоровья отца, Юсефа Шалаби, сообщает "Исраэль а-Йом".

В начале июля Юсефу Шалаби стало плохо во время тренировочных сборов сборной Израиля в Болгарии. Он впал в кому.

При помощи посольства Израиля в Болгарии, Паралимпийского комитета Израиля пострадавшего доставили в Израиль.

Ияд Шалаби - двукратный чемпион паралимпиады в Токио.

Отец сопровождал его во время всех соревнований.