Плавание. Израильтянин-чемпион пропустит паралимпиаду в Париже из-за состояния здоровья отца
время публикации: 21 августа 2024 г., 13:49 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 13:49
Израильский пловец-паралимпиец Ияд Шалаби принял решение пропустить паралимпиаду в Париже из-за состояния здоровья отца, Юсефа Шалаби, сообщает "Исраэль а-Йом".
В начале июля Юсефу Шалаби стало плохо во время тренировочных сборов сборной Израиля в Болгарии. Он впал в кому.
При помощи посольства Израиля в Болгарии, Паралимпийского комитета Израиля пострадавшего доставили в Израиль.
Ияд Шалаби - двукратный чемпион паралимпиады в Токио.
Отец сопровождал его во время всех соревнований.
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