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Спорт

Баскетбол. Егор Кулешов вернулся в Израиль

Баскетбол
время публикации: 21 декабря 2024 г., 11:30 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 11:30
Баскетбол. Егор Кулешов вернулся в Израиль
AP Photo/Brandon Wade

Защитник Егор Кулешов подписал трехмесячный контракт со столичным "Апоэлем", сообщает сайт баскетбольного клуба.

Баскетболист начал сезон в "Автодоре" (Саратов).

Егор Кулешов, у которого есть российское и израильское гражданство, ранее выступал за клубы "Маккаби" (Ришон ле-Цион), "Апоэль" (Холон), "Ирони" (Нагария), УНИКС (Казань), "Апоэль" (Тель-Авив), "Апоэль" (Беэр-Шева).

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