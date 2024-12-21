Баскетбол. Егор Кулешов вернулся в Израиль

Защитник Егор Кулешов подписал трехмесячный контракт со столичным "Апоэлем", сообщает сайт баскетбольного клуба.

Баскетболист начал сезон в "Автодоре" (Саратов).

Егор Кулешов, у которого есть российское и израильское гражданство, ранее выступал за клубы "Маккаби" (Ришон ле-Цион), "Апоэль" (Холон), "Ирони" (Нагария), УНИКС (Казань), "Апоэль" (Тель-Авив), "Апоэль" (Беэр-Шева).