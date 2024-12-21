Патрик Лайне установил рекорд НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Монреаль Канадиенз" в гостях победил "Детройт Ред Уингз" 4:3.

В начале третьего периода "Ред Уингз" вел в счете 3:2.

Победную шайбу на 53-й минуте забросил финский форвард Патрик Лайне, реализовавший численное преимущество.

По данным статистического сервиса Sportsnet Stats, финн стал первым игроком НХЛ, который забил 7 голов в большинстве в первых восьми играх сезона. Патрик Лайне был травмирован и начало сезона пропустил.

По 6 шайб в большинстве в первых 8 матчах сезона забрасывали Майк Гартнер (Нью-Йорк Рейнджерс, 1990 год), Эса Тикканен (Ванкувер Кэнакс, 1996) и Джеймс Нил (Эдмонтон Ойлерз, 2019).