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Патрик Лайне установил рекорд НХЛ

Знаменитые спортсмены
Хоккей
НХЛ
время публикации: 21 декабря 2024 г., 10:40 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 10:40
Патрик Лайне установил рекорд НХЛ
AP Photo/Carlos Osorio

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Монреаль Канадиенз" в гостях победил "Детройт Ред Уингз" 4:3.

В начале третьего периода "Ред Уингз" вел в счете 3:2.

Победную шайбу на 53-й минуте забросил финский форвард Патрик Лайне, реализовавший численное преимущество.

По данным статистического сервиса Sportsnet Stats, финн стал первым игроком НХЛ, который забил 7 голов в большинстве в первых восьми играх сезона. Патрик Лайне был травмирован и начало сезона пропустил.

По 6 шайб в большинстве в первых 8 матчах сезона забрасывали Майк Гартнер (Нью-Йорк Рейнджерс, 1990 год), Эса Тикканен (Ванкувер Кэнакс, 1996) и Джеймс Нил (Эдмонтон Ойлерз, 2019).

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