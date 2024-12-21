Достижение Александра Исака. Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 21 декабря 2024 г., 20:05 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 20:05
Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Англии. "Ньюкасла" разгромил в гостях "Ипсвич" 4:0.
Брентфорд - Ноттингем Форест 0:2
"Лесники" поднялись на третье место. По крайней мере, до окончания матча "Арсенала".
"Брентфорд" потерпел первое домашнее поражение.
Ипсвич - Ньюкасл 0:4
Александр Исак стал вторым шведским футболистом, сделавшим хет-трик в матче Премьер-лиги. Первым был Фредди Люнберг (Арсенал) в 2003 году.
Вест Хэм (Лондон) - Брайтон энд Хоув 1:1
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