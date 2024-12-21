Чемпионат Англии. Манор Соломон забил гол и сделал две голевые передачи
время публикации: 21 декабря 2024 г., 19:42 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 19:42
В матче двадцать второго тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Лидс" разгромил "Оксфорд" 4:0.
"Лидс" занимает второе место, на 3 очка отставая от "Шеффилд Юнайтед".
Израильский полузащитник Манор Соломон забил гол и сделал две результативные передачи.
На 9-й минуте после передачи Манора Соломона счет открыл бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэниэл Джеймс.
На 57-й минуте Джеймс перевел мяч Ааронсону. Прострел. Джейден Богл (20 июля перешел из "Шеффилд Юнайтед") отправил мяч в дальний нижний угол 2:0.
На 67-й минуте Соломон вывел один на один бывшего полузащитника "Зальцбурга" и берлинского "Униона" Брендена Ааронсона 3:0.
На 73-й минуте Соломон нанес сильный удар в ближний угол 4:0.
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