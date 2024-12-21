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Чемпионат Англии. Манор Соломон забил гол и сделал две голевые передачи

Футбол
время публикации: 21 декабря 2024 г., 19:42 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 19:42
Чемпионат Англии. Манор Соломон забил гол и сделал две голевые передачи
AP Photo/Denes Erdos

В матче двадцать второго тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Лидс" разгромил "Оксфорд" 4:0.

"Лидс" занимает второе место, на 3 очка отставая от "Шеффилд Юнайтед".

Израильский полузащитник Манор Соломон забил гол и сделал две результативные передачи.

На 9-й минуте после передачи Манора Соломона счет открыл бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэниэл Джеймс.

На 57-й минуте Джеймс перевел мяч Ааронсону. Прострел. Джейден Богл (20 июля перешел из "Шеффилд Юнайтед") отправил мяч в дальний нижний угол 2:0.

На 67-й минуте Соломон вывел один на один бывшего полузащитника "Зальцбурга" и берлинского "Униона" Брендена Ааронсона 3:0.

На 73-й минуте Соломон нанес сильный удар в ближний угол 4:0.

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