Резня фаворитов. Невероятный автогол. Победный гол Эггештейна. Историческая победа "Хольштайна"

Состоялись матчи пятнадцатого тура чемпионата Германии. Тур был щедр на сенсации "Штутгарт" проиграл "Санкт-Паули" 0:1, "Айнтрахт" - "Майнцу" 1:3.

Штутгарт - Санкт-Паули (Гамбург) 0:1

Владея громадным преимуществом (73% владения мячом, 24:11 по ударам), "швабы" проиграли. Соперники нанесли по 5 точных ударов.

В случае победы, "Штутгарт" мог подняться на пятое место.

Команда из Гамбурга выбралась из зоны вылета благодаря точному удару воспитанника "Вердера" Йоханнеса Эггештейна. На 53-й он мог увеличить преимущество гостей, но не реализовал пенальти.

Айнтрахт (Франкфурт) - Майнц 1:3

Если бы победили, "орлы" могли взлететь на второе место.

Но на 15-й минуте произошло нечто невероятное. Вратарь хозяев стал обмениваться передачами со своими защитниками. Кауан Сантос по высокой дуге перебросил мяч через своего вратаря 0:1. Почин бразильца поддержал Пауль Небель, забивший два гола в ворота хозяев.

В этом сезоне "карнавальщики" в шестом выездном матче забивают не менее трех голов. Одни из самых агрессивных гостей в пяти ведущих европейских лигах.

Хоффенхайм - Боруссия (Менхенгладбах) 1:2

У хозяев громадное преимущество (65 % владения мячом, 18:5 по ударам, 8:3 по точным ударам).

Вердер (Бремен) - Унион (Берлин) 4:1

Хольштайн (Киль) - Аугсбург 5:1

"Хольштайн" добыл вторую победу в сезоне. И стал вторым дебютантом Бундеслиги, сумевшим забить пять голов в одном матче за последние 16 лет. В 2008 году "Хоффенххайм" разгромил "Ганновер" 5:2.