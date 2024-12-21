Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" проиграл в Бирмингеме

В стартовом матче семнадцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" проиграл "Астон Вилле" 1:2.

За последние два месяца все привыкли к поражениям "горожан". Команда Гвардиолы проиграла 9 из последних 12 матчей во всех турнирах.

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Камара, Онана, Макгинн, Тилеманс, Роджерс (Буэндиа, 90+1), Дуран (Уоткинс, 80).

"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Стоунз (Уокер, 46), Аканджи, Гвардиол, Гюндоган (Савиньо, 73), Ковачич (Доку, 84), Силва, Фоден, Грилиш, Холанд.

Команда Унаи Эмери сыграла лучше. Унаи Эмери во второй раз обыграл Хосепа Гвардиолу.

Хозяева могли выйти вперед на 18-й мекунде матча. Гвардиол грубо ошибся. Дуран вышел один на один. Но Ортега перевел мяч на угловой. После подачи с угла поля Торрес пробил головой. Мяч от руки вратаря попал в перекладину.

На 16-й минуте вся оборона гостей была отрезана одним пасом. Роджерс и Дуран вышли против вратаря. Дуран открыл счет 1:0.

Первый опасный момент гости создали на 35-й минуте. Фил Фоден нанес обводящий удпр в дальний угол. Эмилиано Мартинес мяч парировал. На 43-й минуте Грилиш навесил. Гвардиол пробил выше ворот.

В начала второго тайма хозяева создали два голевых момента. Мяч после удара Кэша попал в сетку с внешней стороны. Гол Дурана был отменен из-за офсайда.

На 60-й минуте мяч после удара Роджерса попал в штангу.

На 65-й минуте бывший игрок "Манчестер Сити" Морган Роджерс подобрал мяч на своей половине поля, дошел до чужой штрафной, обменялся передачами с Макгинном, ворвался в штрафную и послал мяч в сетку 2:0.

На третьей минуте компенсированного времени Фил Фоден сократил отставание 2:1.